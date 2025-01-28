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Хоккейные ворота упали на ребенка в Хабаровске

Суд вынес приговор директору управляющей компании за травму несовершеннолетнего.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске суд признал директора управляющей компании виновным в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Причиной стало отсутствие должного ухода за хоккейными воротами на детской площадке. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Генеральный директор управляющей компании осужден по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

«Ненадлежащее состояние хоккейных ворот стало причиной травмы живота у ребенка. Отсутствие проверки и ремонта ворот привело к их падению», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.

Подсудимый не согласился с обвинением. По его словам, проверка оборудования не входила в его обязанности. Однако суд не принял эти доводы. Мировой судья назначил наказание в виде ограничения свободы, сохранив право работать в руководящей должности. Апелляционная и кассационная инстанции поддержали приговор.