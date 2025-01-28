Хоккейные ворота упали на ребенка в Хабаровске

Подсудимый не согласился с обвинением. По его словам, проверка оборудования не входила в его обязанности. Однако суд не принял эти доводы. Мировой судья назначил наказание в виде ограничения свободы, сохранив право работать в руководящей должности. Апелляционная и кассационная инстанции поддержали приговор.