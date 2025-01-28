Три года и 3 миллиона потеряла хабаровчанка, веря в легкий заработок

В Хабаровске 87-летняя женщина попалась в ловушку мошенников, которые почти три года обещали ей солидный доход от «инвестиций», сообщает телеграм-канал «Полиция Хабаровского края».
Всё началось ещё в 2020 году, когда пожилая женщина откликнулась на рекламу в интернете. Там ей предложили открыть брокерский счёт и получать прибыль буквально «не выходя из дома».
Женщина перечисляла свои сбережения «инвесторам», искренне веря в обещанную выгоду. Однако спустя год виртуальная платформа неожиданно закрылась. Вместо прибыли пенсионерке позвонил «администратор» с предложением вернуть деньги за дополнительное вознаграждение.
Обман повторялся снова и снова: новые «помощники», якобы юристы и менеджеры, звонили с уверенностью, что теперь-то уж точно помогут ей получить вложенные деньги. В результате за три года хабаровчанка перевела мошенникам свыше 3 миллионов рублей (3 260 000).
Когда очередной банк отказался проводить подозрительные переводы, женщина заподозрила неладное. Но даже тогда она не спешила обращаться в полицию, опасаясь, что это лишь усложнит ситуацию. В итоге заявление о хищении денежных средств было подано только спустя полтора года после завершения всех махинаций.
Полиция уже возбудила уголовное дело, но шансы на возврат средств остаются туманными.