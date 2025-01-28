Три года и 3 миллиона потеряла хабаровчанка, веря в легкий заработок

Когда очередной банк отказался проводить подозрительные переводы, женщина заподозрила неладное. Но даже тогда она не спешила обращаться в полицию, опасаясь, что это лишь усложнит ситуацию. В итоге заявление о хищении денежных средств было подано только спустя полтора года после завершения всех махинаций.