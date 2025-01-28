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Пьяный хабаровчанин потерял контроль над машиной и чуть не убил пассажира

Завершено расследование по делу водителя, из-за которого пострадал человек.

Источник: Соцсети

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего водителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, приведшем к тяжким последствиям, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».

В сентябре прошлого года мужчина, управляя автомобилем «Ниссан Вингроад», не справился с управлением на улице Суворова, что привело к столкновению с «Тойота Королла Филдер».

После удара «Ниссан» вылетел с дороги и врезался в металлическое ограждение и деревья. Пассажир, находившийся на переднем сидении, получил множественные переломы, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью. На момент происшествия виновник был пьян.

Теперь дело направлено в Индустриальный районный суд города Хабаровска, где оно будет рассмотрено по существу.