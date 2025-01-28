Пьяный хабаровчанин потерял контроль над машиной и чуть не убил пассажира

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего водителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, приведшем к тяжким последствиям, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».
В сентябре прошлого года мужчина, управляя автомобилем «Ниссан Вингроад», не справился с управлением на улице Суворова, что привело к столкновению с «Тойота Королла Филдер».
После удара «Ниссан» вылетел с дороги и врезался в металлическое ограждение и деревья. Пассажир, находившийся на переднем сидении, получил множественные переломы, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью. На момент происшествия виновник был пьян.
Теперь дело направлено в Индустриальный районный суд города Хабаровска, где оно будет рассмотрено по существу.