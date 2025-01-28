Три человека погибли на трассе в Атырауской области

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от областной полиции, ДТП произошло на 474-м километре трассы Актобе-Атырау-Астрахань — столкнулись автомобили Ravon и Lada Priora.
«В результате аварии погибли водители обоих автомобилей и пассажир автомобиля Lada Priora. Один пассажир был доставлен в Макатскую центральную районную больницу», — сообщили в пресс-службе департамента.
Отмечается, что один из автомобилей полностью сгорел в ДТП. В полиции также отметили, что в авто Lada Priora ехали сын и мать. Они оба погибли на месте аварии. Сейчас расследованием смертельной аварии занимаются полицейские.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте «Электронного правительства» говорится, что в случае ДТП необходимо: удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 — если нет пострадавших/112 — если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела: составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.