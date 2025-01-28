Три человека погибли на трассе в Атырауской области

На сайте «Электронного правительства» говорится, что в случае ДТП необходимо: удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 — если нет пострадавших/112 — если есть, и страховых агентов).