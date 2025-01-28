Четыре населенных пункта на юге Приморья остались без света из-за снегопада

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Без электричества остались четыре населенных пункта на юге Приморья из-за сильного снега и метели, в двух из них аварии уже устранены. Приморские электрические сети ввели режим повышенной готовности в связи с непогодой, сообщили в телеграм-канале компании.