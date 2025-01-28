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Четыре населенных пункта на юге Приморья остались без света из-за снегопада

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Без электричества остались четыре населенных пункта на юге Приморья из-за сильного снега и метели, в двух из них аварии уже устранены. Приморские электрические сети ввели режим повышенной готовности в связи с непогодой, сообщили в телеграм-канале компании.

Источник: Reuters

«В Приморских электрических сетях введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Утром энергетики оперативно восстановили электроснабжение в селах Андреевка и Троица. В настоящий момент специалисты восстанавливают электроснабжение в селах Витязь и Рисовая Падь, нарушенное в результате непогоды», — рассказали в пресс-службе компании.

Там добавили, что на остальной территории Приморья энергообъекты компании работают в штатном режиме. Сейчас филиал готовит дополнительные силы и средства, чтобы оперативно ликвидировать возможные коммунальные аварии.

Ранее в Приморском гидрометцентре сообщали, что по всему региону 28 января пройдут снегопады разной интенсивности. В южной половине края ожидается до 15 мм осадков.

энергетика