Четыре населенных пункта на юге Приморья остались без света из-за снегопада

«В Приморских электрических сетях введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Утром энергетики оперативно восстановили электроснабжение в селах Андреевка и Троица. В настоящий момент специалисты восстанавливают электроснабжение в селах Витязь и Рисовая Падь, нарушенное в результате непогоды», — рассказали в пресс-службе компании.
Там добавили, что на остальной территории Приморья энергообъекты компании работают в штатном режиме. Сейчас филиал готовит дополнительные силы и средства, чтобы оперативно ликвидировать возможные коммунальные аварии.
Ранее в Приморском гидрометцентре сообщали, что по всему региону 28 января пройдут снегопады разной интенсивности. В южной половине края ожидается до 15 мм осадков.