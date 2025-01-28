Пособника телефонных мошенников задержали в Подмосковье после обмана пенсионерки на 3,5 млн руб

Отмечается, что мошенники говорили обманутой жительнице Подмосковья, что все ее сбережения якобы временно будут перечислены на «безопасный счет», а через некоторое время возвращены вместе с процентами за предоставленное неудобство. Отдав аферистам через их посыльных в общей сложности 3,5 млн руб., пенсионерка решила рассказать о происходящем внучке. Выслушав бабушку, девушка настоятельно порекомендовала ей обратиться в полицию. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и по месту временного проживания в Москве задержали одного из криминальных курьеров, приезжавших к потерпевшей. Им оказался 24-летний уроженец ближнего зарубежья.