Пособника телефонных мошенников задержали в Подмосковье после обмана пенсионерки на 3,5 млн руб

«Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России “Балашихинское” ГУ МВД России по Московской области установили одного из участников мошенничества в отношении 80-летней местной жительницы. Предварительно установлено, что аферисты, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов и работников банка, поочередно позвонили пенсионерке и убедили ее в том, что якобы кто-то пытается похитить ее безналичные накопления. Действуя по указаниям злоумышленников, пожилая женщина на протяжении нескольких дней снимала со своих счетов деньги и отдавала их разным курьерам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мошенники говорили обманутой жительнице Подмосковья, что все ее сбережения якобы временно будут перечислены на «безопасный счет», а через некоторое время возвращены вместе с процентами за предоставленное неудобство. Отдав аферистам через их посыльных в общей сложности 3,5 млн руб., пенсионерка решила рассказать о происходящем внучке. Выслушав бабушку, девушка настоятельно порекомендовала ей обратиться в полицию. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и по месту временного проживания в Москве задержали одного из криминальных курьеров, приезжавших к потерпевшей. Им оказался 24-летний уроженец ближнего зарубежья.
Как указано, в ходе разбирательства выяснилось, что молодой человек приходил к пенсионерке последним и забрал у нее 1,6 млн руб., а действовал он по инструкциям неизвестного, который связался с ним через мессенджер и предложил криминальный заработок. Похищенную наличность участник аферы перечислил своим нанимателям, используя криптокошельки. «По факту мошенничества следователем Следственного управления МУ МВД России “Балашихинское” было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”). Задержанному фигуранту на время расследования преступления избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.