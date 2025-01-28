Жителя Иркутской области подозревают в покушении на бывшую жену с 4 детьми

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, по версии следствия, 27 января 59-летний мужчина приехал в гости к своей бывшей жене в посёлке Балаганск, и вскоре между ними начался конфликт. В ходе ссоры злоумышленник облил пол в одной из комнат горючей жидкостью и поджёг, после чего покинул место происшествия. 36-летняя женщина с детьми в возрасте 1,5 лет, 5, 6 и 7 лет не смогла сразу выйти на улицу, поскольку экс-супруг подпёр входную дверь снаружи. Выбраться они смогли только через окно.