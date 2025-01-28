Мать и четверо детей пострадали после поджога экс-мужем их дома в Приангарье

«Прокуратура Балаганского района Иркутской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 30, пп. “а”, “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По версии следствия, мужчина приехал в дом на улице Орджоникидзе в поселке Балаганск к бывшей супруге, где в ходе конфликта с последней облил пол в одной из комнат легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, после чего покинул место происшествия. Женщина с четырьмя детьми в возрасте 1,5 года, 5, 6 и 7 лет сразу покинуть горящий дом не смогли, так как входная дверь была подперта с уличной стороны, им удалось спастись через окно», — сообщили в прокуратуре.