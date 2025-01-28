В Екатеринбурге суд отправил в СИЗО основателя «Смысловых галлюцинаций»

По этой же статье Бурдина уже судили. В ноябре 2017 года музыканта задержали в продуктовом магазине за драку, во время которой музыкант нанес ножевое ранение посетителю. Сам Бурдин рассказывал, что мужчина начал приставать к его жене Асе еще около супермаркета, а затем в магазине угрожал супругам убийством и расправой. Музыканту было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Суд направил музыканта на принудительное лечение.