В Челябинской области задержали депутата по подозрению в получении взятки

По данным следствия, с 2020 по 2024 годы подозреваемый получил взятку в размере не менее 160 тыс. рублей от индивидуального предпринимателя за заключение договоров аренды нежилого помещения. Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области совместно с УФСБ России по Челябинской области. В настоящее время проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, добавили в СУ СК РФ по Челябинской области.