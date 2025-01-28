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В Челябинской области задержали депутата по подозрению в получении взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 28 января. /ТАСС/. Силовики задержали депутата Собрания депутатов города Троицка Челябинской области, директора муниципального унитарного предприятия «Троицкий банно-прачечный комбинат» по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«В Челябинской области задержан депутат Собрания депутатов города Троицка, являющегося директором муниципального унитарного предприятия “Троицкий банно-прачечный комбинат”, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. “в” ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий)», — сказано в сообщении.

По данным следствия, с 2020 по 2024 годы подозреваемый получил взятку в размере не менее 160 тыс. рублей от индивидуального предпринимателя за заключение договоров аренды нежилого помещения. Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области совместно с УФСБ России по Челябинской области. В настоящее время проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, добавили в СУ СК РФ по Челябинской области.

СК