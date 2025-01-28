В Челябинской области задержали депутата по подозрению в получении взятки

«В Челябинской области задержан депутат Собрания депутатов города Троицка, являющегося директором муниципального унитарного предприятия “Троицкий банно-прачечный комбинат”, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. “в” ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий)», — сказано в сообщении.
По данным следствия, с 2020 по 2024 годы подозреваемый получил взятку в размере не менее 160 тыс. рублей от индивидуального предпринимателя за заключение договоров аренды нежилого помещения. Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области совместно с УФСБ России по Челябинской области. В настоящее время проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, добавили в СУ СК РФ по Челябинской области.