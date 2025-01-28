В посёлке Тикси в Якутии из-за сильной метели замёрз основной водовод

По данным министерства ЖКХ и энергетики региона, ночью возникли проблемы с вспомогательным оборудованием для подачи воды. Когда погода улучшится, будет подключена запасная магистраль к основному водопроводу. Временно район обеспечивается водой из озера Мелкое.