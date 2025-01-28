Осужденный по делу Дугиной узнал «свою работу» из новостей

Преступник, осужденный по делу о подрыве автомобиля с журналисткой Дарьей Дугиной, узнал о цели своей работы только из новостей. Об этом сообщает РИА Новости.
В судебных материалах указано, что осужденный изготовил поддельные документы для машины, в которой передвигалась киллер — гражданка Украины Наталья Вовк. При въезде в Россию у нее были номера Донецкой народной республики, в Москве — казахстанские, а выехала она в Эстонию на украинских номерах.
Супруга осужденного дала показания, в которых утверждала, что ее муж осознал, что стал соучастником преступления, лишь после того, как в СМИ начали обсуждать это резонансное дело. Имя осужденного не раскрывается.
Напомним, убийство Дугиной произошло 20 августа 2022 года — был подорван автомобиль на Можайском шоссе в Подмосковье. По информации ФСБ РФ, за преступлением стоят украинские спецслужбы, а исполнителем является гражданка Украины Вовк.