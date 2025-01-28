Осужденный по делу Дугиной узнал «свою работу» из новостей

В судебных материалах указано, что осужденный изготовил поддельные документы для машины, в которой передвигалась киллер — гражданка Украины Наталья Вовк. При въезде в Россию у нее были номера Донецкой народной республики, в Москве — казахстанские, а выехала она в Эстонию на украинских номерах.