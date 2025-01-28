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В Красноярском крае приостановили работу санатория после отравления 47 человек

КРАСНОЯРСК, 28 января. /ТАСС/. Минусинский городской суд приостановил на 30 суток деятельность санатория «Сосновый бор» на юге Красноярского края, где массово отравились люди. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Источник: РИА "Новости"

«Решением суда санаторий “Сосновый бор” приостановил свою деятельность на 30 суток. Минусинский городской суд удовлетворил требования управления Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

В прокуратуре Красноярского края ранее сообщали, что за медицинской помощью с симптомами отравления обратились 47 человек, проживавших в санатории «Сосновый бор». Госпитализированы были десять человек. По информации ГСУ СК по и Хакасии, все первые госпитализированные — пожилые граждане. Они ели омлет на завтрак, а после почувствовали тошноту, головокружение, у них повысилась температура. Прокуратура региона организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемических требований и организации питания в санатории. По факту отравления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ об услугах, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. По данным управления Роспотребнадзора по региону, персонал санатория заразил отдыхающих норовирусом.

Роспотребнадзор
СК