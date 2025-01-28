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Под Новосибирском мужчина напал на ребенка из-за детской шалости

Мужчина в Искитиме прилюдно избил ребенка, обещая при этом убить его.

Детские игры в Искитиме завершились скандалом и разбирательством правоохранительных органов. Произошло это из-за неудачного вмешательства взрослых.

Как сообщает паблик «Инцидент-Новосибирск», во время игры школьник спрятал перчатки своего знакомого в снег. Товарищ обиделся и пожаловался взрослым. И начались разборки. Вначале в них участвовала взрослая женщина, и все проходило в рамках приличия. Парень выкопал перчатки и отдал их владельцу. Однако затем из дома выскочил мужчина. По словам очевидцев, он подскочил к мальчику и нанёс боковой удар рукой по голове и прямой удар коленом в голову. Избиение сопровождалось угрозами убийством. Сейчас в этом диком происшествии разбираются правоохранительные органы.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Новосибирской области Евгению Долгалёву возбудить уголовное дело и представить доклад о расследовании.