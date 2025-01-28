В Екатеринбурге группа подростков избила ребёнка

В Екатеринбурге несколько подростков избили ребёнка. Инцидент произошёл накануне во дворе одного из жилых домов, сообщает СКР.
Информация широко разошлась в соцсетях. Известно, что подростки фиксировали расправу на видео. Проходившая мимо женщина не осталась равнодушной и заявила в полицию.
Свердловский орган СКР начал проверку по факту хулиганства. Тем временем ситуацией заинтересовался лично глава СКР Александр Бастрыкин. От временного руководителя свердловского СК Константина Мирошниченко он ждёт доклада о ходе расследования.