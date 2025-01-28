В Астане вынесли приговор похитителям продукции Qarmet

По данным суда, Х. и Т. организовали и руководили преступной группой с июня 2022 по март 2023 года. Участники группы, включая охранников агентства Қ. и М., похищали бронзовые изделия, швеллеры, горячекатаные прокаты, оцинкованные листы и рельсы. Всего в преступной деятельности были замешаны 24 человека.