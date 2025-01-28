В Астане вынесли приговор похитителям продукции Qarmet

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны завершилось рассмотрение дела о хищениях с предприятий Qarmet (ранее «АрселорМиттал Темиртау»). Суд признал виновными участников организованной преступной группы, занимавшихся систематическим хищением продукции компании на территории Карагандинской области.
По данным суда, Х. и Т. организовали и руководили преступной группой с июня 2022 по март 2023 года. Участники группы, включая охранников агентства Қ. и М., похищали бронзовые изделия, швеллеры, горячекатаные прокаты, оцинкованные листы и рельсы. Всего в преступной деятельности были замешаны 24 человека.
Обвинения включали:
создание и руководство преступной группой; участие в организованной группе; вымогательство; кражи в крупных и особо крупных размерах.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 месяцев до 12 лет. Право АО «Кармет» на гражданский иск признано, однако размер ущерба будет уточнён в гражданском судопроизводстве. Иски 38 потерпевших по эпизодам вымогательства оставлены без рассмотрения по их просьбе.
Приговор ещё не вступил в законную силу.