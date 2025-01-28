В Новосибирске остались без отопления 50 многоквартирных домов

«Сегодня до конца суток ведем регламентные работы на трубопроводе по улице Комсомольской. В контуре отключения 67 объектов, в том числе 50 многоквартирных домов. Стараемся завершить работы ранее намеченного срока и как можно быстрее вернуть тепло в дома», — говорится в сообщении. Температура воздуха на улице составляет минус 11 градусов.