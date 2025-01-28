Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске остались без отопления 50 многоквартирных домов

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Работы на трубопроводе привели к отключению отопления в 67 объектах в Новосибирске, в том числе в 50 многоквартирных домах. Восстановить теплоснабжение планируют до конца суток, сообщили в Telegram-канале Сибирской генерирующей компании (СГК).

Источник: AP 2024

«Сегодня до конца суток ведем регламентные работы на трубопроводе по улице Комсомольской. В контуре отключения 67 объектов, в том числе 50 многоквартирных домов. Стараемся завершить работы ранее намеченного срока и как можно быстрее вернуть тепло в дома», — говорится в сообщении. Температура воздуха на улице составляет минус 11 градусов.

С начала отопительного сезона прокуратура Новосибирска возбудила десять дел об административных правонарушениях в отношении руководителей ресурсоснабжающих организаций, а также внесла представление мэру Максиму Кудрявцеву из-за срыва подготовки к отопительному сезону. Также Новосибирск не получил паспорт готовности к отопительному сезону.

ЖКХ