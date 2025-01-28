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Автомобиль загорелся на улице Высоцкого в Новосибирске

Огонь повредил рядом припаркованные машины.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 28 января на улице Высоцкого в Новосибирске загорелась легковушка. Как рассказали в паблике «АСТ-54», ЧП произошло около дома № 39/4. На кадрах с места происшествия видно, что машину охватило мощное пламя. Очевидцы вызвали на место пожарных. Те оперативно прибыли и потушили огонь.

— На это ушло около 10 минут. В результате пожара огнем поврежден легковой автомобиль, а также бампер и пластиковые элементы двух рядом припаркованных автомобилей, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что на месте ЧП находились хозяева автомобилей. Никто из людей не пострадал. Экспертиза установит, что стало причиной возгорания авто.

Ранее КП-Новосибирск писала, что за 2024 год сотрудники МЧС потушили 335 горящих автомобилей в Новосибирской области. Основными причинами возгораний стали технические неисправности, курение в салоне, нарушение правил безопасности при прогреве машин.

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