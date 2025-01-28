Автомобиль загорелся на улице Высоцкого в Новосибирске

Ночью 28 января на улице Высоцкого в Новосибирске загорелась легковушка. Как рассказали в паблике «АСТ-54», ЧП произошло около дома № 39/4. На кадрах с места происшествия видно, что машину охватило мощное пламя. Очевидцы вызвали на место пожарных. Те оперативно прибыли и потушили огонь.