В Перми двухлетний ребёнок едва не отравился, съев таблетки из сумки мамы

Ребёнок в возрасте двух лет едва не отравился, съев таблетки из сумки мамы, сообщили сотрудники пермской станции скорой помощи.
«Мама мальчика буквально на пять минут отвлеклась на домашние дела. В это время малыш решил проверить содержимое её сумки. Там он обнаружил упаковку парацетамола и решил, что это вкусные “витаминки”», — рассказали медики в соцсетях.
Когда женщина заметила, половина таблеток в упаковке уже была съедена. К счастью, она не растерялась — тут же позвонила в скорую помощь и вызвала у сына рвоту.
«Наши медработники незамедлительно прибыли на вызов и промыли желудок», — пояснили на пермской станции скорой помощи.
Благодаря тому, что времени прошло мало и помощь была оказана своевременно, отравления не произошло.
«Этой ситуации можно было бы избежать, — добавили сотрудники скорой помощи. — Хранить медикаменты следует в недоступном для детей месте — где-нибудь высоко, например, на верхней полке в шкафу, который можно надёжно запереть. Объясните ребёнку, что брать лекарства в рот без разрешения взрослых опасно (но не запугивайте). А ещё никогда не называйте таблетки “конфетками” или “витаминками”, чтобы у малыша не возникло желание тайком попробовать их».
Если же малыш всё-таки съел лекарства, пермякам советуют сразу же вызвать скорую помощь и вызывать у ребёнка рвоту.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в Пермском крае девочка попала в больницу после курения смеси с наркотиком. Расследование взяла на контроль прокуратура.