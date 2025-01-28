В Перми двухлетний ребёнок едва не отравился, съев таблетки из сумки мамы

«Этой ситуации можно было бы избежать, — добавили сотрудники скорой помощи. — Хранить медикаменты следует в недоступном для детей месте — где-нибудь высоко, например, на верхней полке в шкафу, который можно надёжно запереть. Объясните ребёнку, что брать лекарства в рот без разрешения взрослых опасно (но не запугивайте). А ещё никогда не называйте таблетки “конфетками” или “витаминками”, чтобы у малыша не возникло желание тайком попробовать их».