Транспортные полицейские помогли омичу вернуть похищенный на вокзале телефон

В Красноярском крае транспортные полицейские оперативно раскрыли кражу мобильного телефона стоимостью почти 30 тысяч рублей.
Инцидент произошёл на привокзальной площади станции Карабула. В полицию обратился 46-летний житель Омской области, который сообщил о пропаже телефона. Мужчина возвращался домой с вахты и, ожидая поезд, зашёл в местное кафе. Пока он отвлёкся, неизвестный похитил его мобильное устройство.
Полицейские быстро установили личность подозреваемого по описанию потерпевшего. Им оказался 43-летний местный житель. Оперативники изъяли похищенный телефон и вернули его владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.