Транспортные полицейские помогли омичу вернуть похищенный на вокзале телефон

Инцидент произошёл на привокзальной площади станции Карабула. В полицию обратился 46-летний житель Омской области, который сообщил о пропаже телефона. Мужчина возвращался домой с вахты и, ожидая поезд, зашёл в местное кафе. Пока он отвлёкся, неизвестный похитил его мобильное устройство.