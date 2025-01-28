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Транспортные полицейские помогли омичу вернуть похищенный на вокзале телефон

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Om1 Омск

В Красноярском крае транспортные полицейские оперативно раскрыли кражу мобильного телефона стоимостью почти 30 тысяч рублей.

Инцидент произошёл на привокзальной площади станции Карабула. В полицию обратился 46-летний житель Омской области, который сообщил о пропаже телефона. Мужчина возвращался домой с вахты и, ожидая поезд, зашёл в местное кафе. Пока он отвлёкся, неизвестный похитил его мобильное устройство.

Полицейские быстро установили личность подозреваемого по описанию потерпевшего. Им оказался 43-летний местный житель. Оперативники изъяли похищенный телефон и вернули его владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.