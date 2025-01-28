Суд арестовал соучастника по делу о мошенничестве в отношении подростка

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть, до 22-го марта 2025 года», — сказано в документах.
Из документов следует, что соучастники, которых устанавливает следствие, общаясь в мессенджерах с несовершеннолетней, ввели ее в заблуждение относительно себя и намерений и убедили ее передать им 1,62 миллиона рублей, отправив деньги посылкой через сервис «Яндекс Такси».
Водитель авто не был осведомлен о преступном умысле соучастников и отвез рюкзак, в котором были деньги к месту назначения.
Обвиняемый, как считает следствие, выполняя свою роль в преступной группе, забрал из автомобиля рюкзак с находящимися в нем денежными средствами, которые в дальнейшем передал неустановленному следствием соучастнику, уточняется в документах.
Следователь просила суд арестовать обвиняемого, так как он, в частности, может оказать давление на потерпевшую и свидетелей, скрыться от органов следствия и суда и иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Адвокат попросила избрать подзащитному иную меру, не связанную с арестом, указав, что ее подзащитный не намерен скрываться.
Уголовное дело расследуется по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Следователи устанавливают соучастников, причастных к преступлению.