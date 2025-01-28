Суд арестовал соучастника по делу о мошенничестве в отношении подростка

Из документов следует, что соучастники, которых устанавливает следствие, общаясь в мессенджерах с несовершеннолетней, ввели ее в заблуждение относительно себя и намерений и убедили ее передать им 1,62 миллиона рублей, отправив деньги посылкой через сервис «Яндекс Такси».