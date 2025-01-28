В Пермском крае на рабочем месте скончалась 57-летняя работница водоканала

«Для установления обстоятельств и причин смерти работника сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая. Из медучреждения запрошено заключение о причинах смерти. Специалисты анализируют документы, связанные с трудовой деятельностью умершей работницы, в частности режимом её труда и отдыха и прохождением медосмотров».