В Пермском крае на рабочем месте скончалась 57-летняя работница водоканала

Работница водоканала в возрасте 57 лет по неизвестным причинам скончалась на рабочем месте в Чернушке Пермского края, рассказали в региональной госинспекции труда.
Трагедия произошла 24 января.
Оператора «Водопроводно-канализационного хозяйства» (оно занимается очисткой и распределением воды) коллеги обнаружили в раздевалке участка канализационно-очистных сооружений без признаков жизни. Прибывшей на место происшествия бригаде скорой помощи оставалось только констатировать смерть женщины.
«Для установления обстоятельств и причин смерти работника сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая. Из медучреждения запрошено заключение о причинах смерти. Специалисты анализируют документы, связанные с трудовой деятельностью умершей работницы, в частности режимом её труда и отдыха и прохождением медосмотров».
По словам замглавы краевой госинспекции труда Павла Бахтагареева, при установлении нарушений требований трудового законодательства в отношении работодателя будут приняты меры административного характера.