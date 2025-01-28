В Омской области в реке Омь обнаружили высокое загрязнение ртутью

В реке Омь, расположенной недалеко от Калачинска в Омской области, обнаружено превышение предельно допустимой концентрации ртути. По информации, предоставленной пресс-службой Обь-Иртышского УГМС, в результате замеров, которые проводились 20 января, зафиксировано загрязнение в 3−5 раз выше допустимого уровня. Замеры сделали на участке реки, находящемся в 300 метрах выше по течению Калачинска. Концентрация ртути составила 0,042 микрограмм на литр воды.
Напомним, что ранее специалисты этой же службы также зафиксировали загрязнение ртутью в реке Иртыш. Это произошло 9 января, когда жидкий металл был найден на нескольких участках: в 3,6 километрах ниже посёлка Береговой, в 5,3 километрах выше Омска и в 0,5 километрах выше села Новая Станица. Лабораторные анализы показали, что концентрация ртути там составила от 0,038 до 0,043 микрограмм на литр воды, что также указывает на высокий уровень загрязнения.
Такие результаты подчеркивают проблемную экологическую ситуацию в реках региона. Специалисты продолжат наблюдение за состоянием водоемов.