В Омской области в реке Омь обнаружили высокое загрязнение ртутью

Напомним, что ранее специалисты этой же службы также зафиксировали загрязнение ртутью в реке Иртыш. Это произошло 9 января, когда жидкий металл был найден на нескольких участках: в 3,6 километрах ниже посёлка Береговой, в 5,3 километрах выше Омска и в 0,5 километрах выше села Новая Станица. Лабораторные анализы показали, что концентрация ртути там составила от 0,038 до 0,043 микрограмм на литр воды, что также указывает на высокий уровень загрязнения.