Назван самый аварийно-опасный день недели в Омске

Данные, подготовленные ГИБДД, показывают снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий на 6,2% (с 1976 до 1853 случаев). Как следствие, снизилось число погибших и раненых в ДТП — с 53 до 37 (-30,2%) и с 2541 до 2302 (-9,4%) соответственно.