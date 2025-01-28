Назван самый аварийно-опасный день недели в Омске

Данные, подготовленные ГИБДД, показывают снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий на 6,2% (с 1976 до 1853 случаев). Как следствие, снизилось число погибших и раненых в ДТП — с 53 до 37 (-30,2%) и с 2541 до 2302 (-9,4%) соответственно.
Отмечено снижение как общего числа ДТП с участием пассажироперевозящего транспорта на 7% (с 325 до 302 случаев), так и на 10% фактов аварий по вине водителей — с 84 до 80 случаев.
По-прежнему самым аварийно-опасным днем недели остается пятница, на которую приходится до 16% от общего количества дорожно-транспортных происшествий. Пик аварийности — вечернее время с 16:00 до 20:00. 30% от общего числа ДТП происходит в указанный временной промежуток.
Работа по снижению показателей аварийности продолжается. Определены места концентрации дорожно-транспортных происшествий по итогам 2024 года, даны поручения департаменту транспорта по разработке и реализации мер, направленных на дальнейшее улучшение ситуации.