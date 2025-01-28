В Челябинской области депутата задержали за взятку

ЧЕЛЯБИНСК, 28 янв — РИА Новости. Депутата собрания депутатов Троицка в Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки за незаконное заключение договоров аренды, возбуждено дело, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, с 2020 по 2024 годы подозреваемый, являющийся также директором муниципального унитарного предприятия «Троицкий банно-прачечный комбинат», получил взятку в размере не менее 160 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за незаконные действия — заключение договоров аренды нежилого помещения. Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУМВД России по региону совместно с региональным УФСБ России.
«В региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело в отношении депутата собрания депутатов города Троицка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом “в” части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий)», — говорится в сообщении.
В настоящее время следователями СК России проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, уточняется в сообщении.