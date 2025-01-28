В Челябинской области депутата задержали за взятку

По данным следствия, с 2020 по 2024 годы подозреваемый, являющийся также директором муниципального унитарного предприятия «Троицкий банно-прачечный комбинат», получил взятку в размере не менее 160 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за незаконные действия — заключение договоров аренды нежилого помещения. Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУМВД России по региону совместно с региональным УФСБ России.