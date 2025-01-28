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Мошенники выманили у уральского рабочего более миллиона рублей

Из них 920 тысяч мужчина взял в кредит.

В Каменске-Уральском Свердловской области рабочий 1968 года рождения лишился более миллиона рублей после разговора с мошенниками. Об этом сообщает городское УМВД.

Мужчина увидел в интернете предложение заработать и откликнулся. Спустя некоторое время ему позвонил в мессенджере «представитель биржи», который рассказал о возможностях инвестиций в акции. Уралец согласился, взял два кредита, добавил личные сбережения и перевёл всё на счета, подконтрольные мошенникам.

Обещанного дохода заводчанин так и не получил, вернуть деньги тоже не удалось. И тогда мужчина заявил в полицию.