Мошенники выманили у уральского рабочего более миллиона рублей

Мужчина увидел в интернете предложение заработать и откликнулся. Спустя некоторое время ему позвонил в мессенджере «представитель биржи», который рассказал о возможностях инвестиций в акции. Уралец согласился, взял два кредита, добавил личные сбережения и перевёл всё на счета, подконтрольные мошенникам.