В Башкирии продолжаются поиски нуждающегося в медпомощи 18-летнего парня

По словам волонтеров, Кирилл ушел из дома накануне, 27 января, но так и не вернулся. Обут юноша был лишь в синие сланцы. Надел перед выходом на улицу юноша черную куртку, камуфляжные штаны, черную балаклаву и черную шапку.