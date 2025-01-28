В Башкирии продолжаются поиски нуждающегося в медпомощи 18-летнего парня

В Благовещенске пропал 18-летний Кирилл Кочергин. Об исчезновении юноши сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Известно, что молодой человек нуждается в медицинской помощи.
По словам волонтеров, Кирилл ушел из дома накануне, 27 января, но так и не вернулся. Обут юноша был лишь в синие сланцы. Надел перед выходом на улицу юноша черную куртку, камуфляжные штаны, черную балаклаву и черную шапку.
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза.
Если Вам известно местонахождение пропавшего, просьба сообщить об этом по номерам 112 или 8−800−700−54−52.
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