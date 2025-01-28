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В аэропорту Тикси из-за ветра повредились лопасти несущего винта двух Ми-8

ЯКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Лопасти несущего винта у двух вертолетов Ми-8 повреждены в аэропорту Тикси на севере Якутии в результате порывов ветра, достигавших более 40 м/c. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии».

Источник: Reuters

«27 января в аэропорту Тикси Булунского района в результате воздействия порывов ветра, достигавших более 40 м/c, повреждены лопасти несущего винта у двух воздушных судов Ми-8 авиакомпании “Полярные авиалинии”. По данному факту проверку проводит территориальное управление Росавиации», — сообщили в авиакомпании.

В пресс-службе отметили, что сформирована группа из специалистов инженерно-авиационной службы для оценки повреждений и дальнейшего восстановления воздушных судов. При наступлении благоприятных погодных условий группа вылетит в Тикси для проведения необходимых процедур.

Ранее в оперштабе Якутии сообщали, что в поселке во время пурги замерз основной водовод, ведущий к перекачивающей станции, водоснабжение и теплоснабжение осуществляются в штатном режиме. По данным на 27 января, была устранена причина технологического нарушения в работе линии электропередачи, остаются проблемы со связью.

На побережье Булунского района бушует пурга. По данным Якутского УГМС, 28 января в Булунском районе ожидается ветер с порывами до 19−24 м/с, ночью на побережье района — до 26−31 м/с.