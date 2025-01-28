В аэропорту Тикси из-за ветра повредились лопасти несущего винта двух Ми-8

Ранее в оперштабе Якутии сообщали, что в поселке во время пурги замерз основной водовод, ведущий к перекачивающей станции, водоснабжение и теплоснабжение осуществляются в штатном режиме. По данным на 27 января, была устранена причина технологического нарушения в работе линии электропередачи, остаются проблемы со связью.