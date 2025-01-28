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В аэропорту Оренбурга задержали восемь рейсов на прилет и вылет

ОРЕНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Оренбург, а также обратные вылеты задерживаются из-за тумана и снегопада в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Источник: РИА "Новости"

«В аэропорту Оренбурга наблюдаются сложные метеоусловия: снегопад, туман. В этих условиях авиакомпании “Аэрофлот”, “Россия” и “Северный ветер” приняли решения о задержках и переносе рейсов на прилет из Москвы и Санкт-Петербурга. Эти же рейсы задерживаются и на вылет», — сообщила собеседница агентства.

Согласно данным онлайн-табло, задержка восьми рейсов составляет от одного до шести часов.

«С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний», — добавили в пресс-службе аэропорта.

В Оренбурге местами наблюдается туман, осадки в виде снега и снега с дождем, температура находится на уровне около нуля градусов.