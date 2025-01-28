В аэропорту Оренбурга задержали восемь рейсов на прилет и вылет

«В аэропорту Оренбурга наблюдаются сложные метеоусловия: снегопад, туман. В этих условиях авиакомпании “Аэрофлот”, “Россия” и “Северный ветер” приняли решения о задержках и переносе рейсов на прилет из Москвы и Санкт-Петербурга. Эти же рейсы задерживаются и на вылет», — сообщила собеседница агентства.
Согласно данным онлайн-табло, задержка восьми рейсов составляет от одного до шести часов.
«С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний», — добавили в пресс-службе аэропорта.
В Оренбурге местами наблюдается туман, осадки в виде снега и снега с дождем, температура находится на уровне около нуля градусов.