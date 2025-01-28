Житель Уфы выслушал приговор за уклонение от армии

В Уфе местный житель выслушал приговор по обвинению в уклонении от службы в армии. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского райсуда.
Известно, что молодой человек встал на учет в марте 2024 года. В мае он должен был явиться в военный комиссариат для призыва на воинскую службу, однако проигнорировал повестку.
Свою вину на суде уфимец признал. Октябрьский райсуд Уфы оштрафовал жителя столицы на 50 тысяч рублей.
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