В Хабаровске отпустили из-под ареста директора компании, ремонтировавшей театр

Дела были возбуждены по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ) и по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Также было возбуждено дело по ст. 168 УК РФ (уничтожение имущества путем неосторожного обращения с огнем). Возгорание, по версии следствия, произошло при производстве ремонтных работ. При этом часть рабочих подрядной организации — иностранных граждан — находилась на территории страны незаконно.