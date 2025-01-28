В Хабаровске отпустили из-под ареста директора компании, ремонтировавшей театр

«Мера пресечения изменена на запрет определенных действий», — проинформировали в суде. Он был заключен под стражу после произошедшего. Вместе с ним арестовали также начальника смены.
Дела были возбуждены по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ) и по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Также было возбуждено дело по ст. 168 УК РФ (уничтожение имущества путем неосторожного обращения с огнем). Возгорание, по версии следствия, произошло при производстве ремонтных работ. При этом часть рабочих подрядной организации — иностранных граждан — находилась на территории страны незаконно.
Пожар в академическом музыкальном театре в Хабаровске произошел 3 октября 2024 года, открытое горение ликвидировали на площади 4 тыс. кв. м. Полностью пожар потушили спустя два дня. Огнем была уничтожена обшивка, обрушились внутренние конструкции и кровля. Восстановлению здание не подлежит, начались работы по его сносу.