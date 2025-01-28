В Башкирии во встречном ДТП погиб водитель Hyundai.

В Зианчуринском районе Башкирии накануне произошло смертельное ДТП, сообщили в ГАИ региона.
По предварительной информации, на 250 км автодороги Ира — Магнитогорск 29-летняя женщина, управляя автомобилем Land Rover, по неизвестной на данный момент причине допустила выезд на полосу встречного движения и столкнулась с Hyundai Solaris.
«В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний водитель Hyundai скончался на месте происшествия. Водитель Land Rover с многочисленными травмами доставлена в больницу. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ГАИ.