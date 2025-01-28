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В пригороде Улан-Удэ произошел пожар на ферме

УЛАН-УДЭ, 28 января. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание на ферме в пригороде Улан-Удэ. Огонь распространился, по предварительным данным, на площади 375 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Источник: РИА "Новости"

«Утром в пожарную часть поступило сообщение о возгорании в местности Баруун Нуга Иволгинского района. К месту вызова были направлены пожарные подразделения 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ и 73-й пожарно-спасательной части МЧС России по Республике Бурятия. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что горит ферма на предварительной площади 375 кв. м», — говорится в сообщении.

Огонь охватил одно из зданий на ферме, по предварительным данным, пострадавших нет.

«Всего к тушению пожара привлечены 14 человек и 4 единицы техники. Работы по ликвидации огня продолжаются», — уточнили в ведомстве.

пожары
МЧС