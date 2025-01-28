В пригороде Улан-Удэ произошел пожар на ферме

«Утром в пожарную часть поступило сообщение о возгорании в местности Баруун Нуга Иволгинского района. К месту вызова были направлены пожарные подразделения 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ и 73-й пожарно-спасательной части МЧС России по Республике Бурятия. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что горит ферма на предварительной площади 375 кв. м», — говорится в сообщении.