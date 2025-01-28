Мошенники запугивают хабаровчан схемой «Вы перевели деньги террористам»

— Как правило, горожанам поступают звонки от «представителей финансовых организаций», которые говорят, что якобы со счета произведен перевод на преступные цели. Затем подключаются еще несколько мошенников под видом сотрудников правоохранительных органов. Они сообщают об уголовном преследовании и вынуждают перевести им деньги якобы на безопасные счета. Поддавшись на запугивания, горожане регулярно теряют крупные суммы денег — как свои личные сбережения, так и специально для этих целей взятые в кредит. Поэтому, когда вам поступает такой звонок — сразу же его завершайте, — рассказала сотрудник пресс-службы УМВД по Хабаровску Юлия Прокофьева.