Мошенники запугивают хабаровчан схемой «Вы перевели деньги террористам»

Мошенники запугивают хабаровчан, используя несколько «сценариев», чтобы под воздействием стресса люди переводили им деньги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Об одной из новых схем предупреждают федеральные Телеграм-каналы.
Суть ее такова, что человеку переводят деньги с благодарностью за помощь террористическим организациям. Затем с ним связывается незнакомец и начинает шантажировать, что передаст информацию о получении платежа в правоохранительные органы, если получатель не переведет ему или деньги, или криптовалюту.
Схема рассчитана на то, что человек не станет думать и испугается — если он заплатит вымогателю, то в дальнейшем от него, скорее всего, потребуют совершить преступные действия, и за это он на самом деле понесет уголовную ответственность в виде очень длительного срока лишения свободы.
На самом деле слова таких аферистов не имеют под собой основания, и единственное, что можно сделать, получив такое сообщение — проигнорировать его или сообщить о нем в правоохранительные органы.
В Хабаровске применяется схема звонков с использованием «актеров» — целая группа мошенников, представляясь сотрудниками нескольких правоохранительных органов, разыгрывает сценарий, по очереди запугивая жертву.
— Как правило, горожанам поступают звонки от «представителей финансовых организаций», которые говорят, что якобы со счета произведен перевод на преступные цели. Затем подключаются еще несколько мошенников под видом сотрудников правоохранительных органов. Они сообщают об уголовном преследовании и вынуждают перевести им деньги якобы на безопасные счета. Поддавшись на запугивания, горожане регулярно теряют крупные суммы денег — как свои личные сбережения, так и специально для этих целей взятые в кредит. Поэтому, когда вам поступает такой звонок — сразу же его завершайте, — рассказала сотрудник пресс-службы УМВД по Хабаровску Юлия Прокофьева.
Только с начала 2025 года жители Хабаровска перевели телефонным мошенникам около 15 млн рублей.