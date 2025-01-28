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На трассе Ира — Магнитогорск в Башкирии погиб 32-летний мужчина

В Башкирии 29-летняя девушка устроила смертельное ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Зианчуринском районе Башкирии произошла смертельная авария, в которой погиб молодой мужчина.

Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, на 250 км трассы Ира — Магнитогорск за рулем «Ленд Ровер» выехал на встречную полосу и влетела лоб в лоб в «Хундай Солярис» под управлением 32-летнего мужчины. От тяжелых травм водитель второго авто погиб мгновенно, а девушка за рулем внедорожника была экстренно доставлена в больницу.

— Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, — добавили в ГАИ.

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