На трассе Ира — Магнитогорск в Башкирии погиб 32-летний мужчина

В Зианчуринском районе Башкирии произошла смертельная авария, в которой погиб молодой мужчина.
Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, на 250 км трассы Ира — Магнитогорск за рулем «Ленд Ровер» выехал на встречную полосу и влетела лоб в лоб в «Хундай Солярис» под управлением 32-летнего мужчины. От тяжелых травм водитель второго авто погиб мгновенно, а девушка за рулем внедорожника была экстренно доставлена в больницу.
— Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, — добавили в ГАИ.
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