На трассе Ира — Магнитогорск в Башкирии погиб 32-летний мужчина

Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, на 250 км трассы Ира — Магнитогорск за рулем «Ленд Ровер» выехал на встречную полосу и влетела лоб в лоб в «Хундай Солярис» под управлением 32-летнего мужчины. От тяжелых травм водитель второго авто погиб мгновенно, а девушка за рулем внедорожника была экстренно доставлена в больницу.