Водитель грузовика сбил восьмилетнего мальчика на «зебре» в Усольском районе

В Иркутской области произошла авария, пострадал восьмилетний мальчик. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, случилось все утром 28 января 2025 в поселке Тельма Усольского района на 1815 километре старого направления автодороги Р-255 «Сибирь».
По предварительным данным, 22-летний водитель грузовика «Hyundai Mighty», двигаясь в сторону Иркутска, не остановился у «зебры» и сбил школьника, который переходил дорогу в установленном месте.
— Ребенка отвезли в больницу, за его состоянием следят медики. С учетом всех обстоятельств, установленных в ходе расследования по факту дорожно-транспортного происшествия, примут правовое решение, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Прокуратура региона при наличии оснований примет меры реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожного травматизма.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Иркутской области поджег дом, в котором находилась его бывшая жена и четверо детей.