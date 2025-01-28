Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Высокопоставленные силовики из Самары обвиняются во взятке на 2 млн рублей

Суд в Самаре рассмотрит уголовное дело начальника Приволжского окружного управления материально-технического снабжения МВД РФ и экс-главы отдела вещевого снабжения этой же структуры.

Источник: Коммерсантъ

Первому из них инкриминируется получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), второму — посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Следствие установило, что с 2019-го по 2024 годы начальник ведомства через посредника, бывшего руководителя отдела вещевого снабжения, получил от представителя коммерческой фирмы свыше двух млн руб. Деньги передавались за общее покровительство при заключении с указанной компанией госконтрактов на пошив форменной одежды и помощь в приемке поставленных товаров.

В отношении силовика и его бывшего подчиненного было возбуждено уголовное дело по материалам УФСБ России по Самарской области. В настоящее время его расследование завершено. Утверждено обвинительное заключение.