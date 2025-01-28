Высокопоставленные силовики из Самары обвиняются во взятке на 2 млн рублей

Следствие установило, что с 2019-го по 2024 годы начальник ведомства через посредника, бывшего руководителя отдела вещевого снабжения, получил от представителя коммерческой фирмы свыше двух млн руб. Деньги передавались за общее покровительство при заключении с указанной компанией госконтрактов на пошив форменной одежды и помощь в приемке поставленных товаров.