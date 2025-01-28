В трех районах Кубани ввели карантин из-за птичьего гриппа

В Керченском проливе 15 декабря произошла авария двух танкеров, которые перевозили около 9,2 тыс. т мазута. После их крушения часть нефтепродуктов попала в акваторию Черного моря, и мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.