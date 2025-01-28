Жительнице Бурятии дали 6,5 года колонии за кибермошенничество

По данным надзорного ведомства, 26-летняя жительница города Улан-Удэ признана виновной в совершении 127 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением особо крупного ущерба гражданину, организованной группой) и 36 фактов — по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением крупного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой). Суд установил, что в апреле 2020 года женщина вошла в состав организованной преступной группы, занимающейся кибермошенничеством. Она находила лиц, которые за вознаграждение открывали на свое имя счета в банках, получала банковские карты и передавала их соучастникам. Те, в свою очередь, по телефону сообщали потерпевшим о попытке списания у них денежных средств и предлагали перевести сбережения на безопасные счета.