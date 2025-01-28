Пожар в 150 квадратных метров потушили в Доме культуры имени Цюрупы в Петербурге

В Петербурге ночью 28 января произошел мощный пожар в доме 181 по набережной Обводного канала. Огонь охватил 150 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
— Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 02:11. В неэксплуатируемом здании происходило горение на площади 150 квадратных метров. В 03:16 пожар был ликвидирован, — уточнили в МЧС.
По данным ведомства, ЧП обошлось без пострадавших. На месте работали три пожарных машины и 15 огнеборцев. Что стало причиной возникновения пламени, не уточняется.
По информации сервиса citywalls, в советское время по данному адресу располагался Дом культуры А. Д. Цюрупы. Он открылся на базе рабочего клуба «Красного треугольника».
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что пожар потушили в бизнес-центре «Мезон Плаза» на Большом Сампсониевском проспекте.