В Енисейском районе потушили крупный пожар

Ночью 28 января в селе Озерное Енисейского района загорелись надворные постройки на площади 300 квадратных метров. Как рассказали в МЧС Красноярского края, тушение осложнял мороз до −30 градусов и плотная застройка.
С огнем боролись 16 человек и семь единиц техники. Пожар удалось ликвидировать спустя почти пять часов. К счастью, погибших и пострадавших нет. Предварительная версия возгорания — короткое замыкание электропроводки.
Спасатели просят жителей региона не перегружать сеть включением сразу нескольких мощных приборов и вовремя заменять ветхую проводку.
Ранее мы писали, что в Иланском и Заозерном огонь повредил два дома.