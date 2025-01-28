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В Енисейском районе потушили крупный пожар

В селе Озерное загорелись надворные постройки на площади 300 квадратных метров.

Источник: МЧС РФ

Ночью 28 января в селе Озерное Енисейского района загорелись надворные постройки на площади 300 квадратных метров. Как рассказали в МЧС Красноярского края, тушение осложнял мороз до −30 градусов и плотная застройка.

С огнем боролись 16 человек и семь единиц техники. Пожар удалось ликвидировать спустя почти пять часов. К счастью, погибших и пострадавших нет. Предварительная версия возгорания — короткое замыкание электропроводки.

Спасатели просят жителей региона не перегружать сеть включением сразу нескольких мощных приборов и вовремя заменять ветхую проводку.

Ранее мы писали, что в Иланском и Заозерном огонь повредил два дома.

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