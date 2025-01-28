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Массовое ДТП с пятью автомобилями случилось на улице Орловской в Минске

Пять автомобилей столкнулись на перекрестке в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП с пятью автомобилями случилось на улице Орловской в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, в понедельник, 27 января, примерно в 18.30 на пересечении улицы Лилии Каростояновой и Орловской по причине несоблюдения безопасной дистанции столкнулись пять автомобилей. Речь идет про три машины Volkswagen, а также Peugeot, Renault. В ГАИ отметили, что водитель Renault после осмотра врачей отказался от госпитализации.

Пять автомобилей столкнулись на перекрестке в Минске. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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