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В столкновении на встречной полосе на трассе под Хабаровском погиб водитель авто

В Хабаровском районе в столкновении на встречной полосе погиб водитель.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

По предварительным данным сегодня в 9:45 районе 8 км автодороги «Ракитное — Ильинка — Некрасовка» водитель Toyota Corsa, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с встречным Toyota Fielder, сообщает ИА AmurMedia.

В результате столкновения водитель Toyota Corsa, мужчина 1955 г.р. скончался на месте происшествия. Его пассажирка 1960 г.р. госпитализирована с травмами. Второй водитель не пострадал.

На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники районной Госавтоинспекции. Обстоятельства устанавливаются.

Сотрудники Госавтоинспекции Хабаровского края просят выбирать скорость исходя из состояния дорожного полотна и погодных условий, в поездках использовать средства пассивной безопасности и, по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.