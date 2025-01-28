В столкновении на встречной полосе на трассе под Хабаровском погиб водитель авто

По предварительным данным сегодня в 9:45 районе 8 км автодороги «Ракитное — Ильинка — Некрасовка» водитель Toyota Corsa, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с встречным Toyota Fielder, сообщает ИА AmurMedia.
В результате столкновения водитель Toyota Corsa, мужчина 1955 г.р. скончался на месте происшествия. Его пассажирка 1960 г.р. госпитализирована с травмами. Второй водитель не пострадал.
На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники районной Госавтоинспекции. Обстоятельства устанавливаются.
Сотрудники Госавтоинспекции Хабаровского края просят выбирать скорость исходя из состояния дорожного полотна и погодных условий, в поездках использовать средства пассивной безопасности и, по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.