Обвиняемых в краже у красноярского бизнесмена Владимира Егорова 100 млн рублей ждёт суд

В мае 2023 года 41-летний мужчина из Белгородской области находился в липецкой колонии. Туда он попал в 2008 году за убийство и грабежи. Он узнал об арестованном владельце строительной фирмы и директоре общества, который находится под домашним арестом, и решил похитить их деньги.