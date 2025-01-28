Обвиняемых в краже у красноярского бизнесмена Владимира Егорова 100 млн рублей ждёт суд

Троих жителей Липецкой области осудят за кражу 151 млн руб. у владельца строительной компании «Сибиряк» и генерального директора ООО «Стройтек».
В мае 2023 года 41-летний мужчина из Белгородской области находился в липецкой колонии. Туда он попал в 2008 году за убийство и грабежи. Он узнал об арестованном владельце строительной фирмы и директоре общества, который находится под домашним арестом, и решил похитить их деньги.
По телефону он подыскал подельников, рассказал им подробности о жизни будущих «жертв». Он указал одному из них поехать в Красноярск и получить поддельные документы, с помощью которых получилось переоформить сим-карты пострадавших и получить доступ к их счетам. В итоге получилось перевести и обналичить 151 млн руб.
Вину в содеянном обвиняемые так и не признают, информирует пресс-служба прокуратуры Красноярского края.