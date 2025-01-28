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В башкирских Салавате и Стерлитамаке зафиксировали превышение ПДК в воздухе

Названы два города Башкирии с самым грязным воздухом.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке и Салавате зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе. Это следует из отчета Башгидрометцентра за 2024 год.

Так, в Салавате за минувший год было зарегистрировано 33 случая превышения. В 29 фактах была превышения концентрация изопропилбензола, в двух случаях — фенола, по одному случаю зафиксировано превышение ПДК по сероводороду и этилбензолу.

В Стерлитамаке превышений ПДК было в два раза меньше — 16 случаев. Каждый раз специалисты отмечали превышенные показатели по этилбензолу.

В других промышленных городах Башкирии — Уфе, Туймазах и Благовещенске — допустимые нормы вредных веществ превышены не были.

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