В Волгоградской области установлен карантин из-за очага бешенства

Так, у одного из животных на улице Центральной в хуторе Елкино Чернышковского района Волгоградской области было выявлено бешенство. Карантин ввели на территории радиусом 2700 м от очага.
Теперь специалисты будут проводить дезинфекцию мест обнаружения трупов больных восприимчивых животных, обходить владельцев животных, чтобы проверить последних на признаки заболевания и вакцинировать от бешенства четвероногих и пернатых.
А на территории, где действует карантин, будут отловлены и изолированы на 14 дней все бездомные животные. В это время им проведут вакцинацию.