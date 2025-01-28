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В Волгоградской области установлен карантин из-за очага бешенства

Ограничительные меры были введены в Чернышковском районе, очаг находится в х. Елкино.

Так, у одного из животных на улице Центральной в хуторе Елкино Чернышковского района Волгоградской области было выявлено бешенство. Карантин ввели на территории радиусом 2700 м от очага.

Теперь специалисты будут проводить дезинфекцию мест обнаружения трупов больных восприимчивых животных, обходить владельцев животных, чтобы проверить последних на признаки заболевания и вакцинировать от бешенства четвероногих и пернатых.

А на территории, где действует карантин, будут отловлены и изолированы на 14 дней все бездомные животные. В это время им проведут вакцинацию.

здоровье