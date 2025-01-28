В Ростовской области в ДТП пострадала 18-летняя девушка

Под Ростовом в ДТП столкнулись две машины, есть пострадавший. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось 27 января около 21:48 на трассе М-4 Дон в Каменском районе.
По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «ВАЗ-21120» при повороте налево не справился с управлением и врезался в автомобиль «Хендай Акцент». От сильного удара автомобили получили повреждения. В результате ДТП 18-летняя пассажирка «ВАЗ-21120» получила травмы и доставлена в медицинское учреждение.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.