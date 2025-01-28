Кодинцы украли у знакомой пенсионерки почти 700 тысяч и прокутили их за новогодние праздники в Красноярске

«Установлено, что компания распивала алкогольные напитки. В ходе застолья хозяйка квартиры обмолвилась, что недавно получила крупную сумму. Злоумышленники дождались, когда она уснет, и с помощью ее телефона перевели около 700 тысяч рублей на личные счета. Позже компания на такси отправилась в Красноярск, где на январских праздниках в течение нескольких дней жила на съемной квартире и тратила украденные деньги — все до копейки», — рассказали в ГУ МВД.