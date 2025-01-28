Замглавы Кежемского района подозревается в мошенничестве

На 54-летнюю замглавы Кежемского района по экономике и финансам завели уголовное дело. Женщина подозревается по статье «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения».
По сообщению ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в 2016 году она, являясь председателем Ревизионной комиссии района, издала распоряжение о порядке компенсации расходов на оплату проезда к месту отпуска и обратно в пределах России для работающих в комиссии.
Распоряжение противоречило нормативно-правовому акту, которым предусмотрена оплата проезда до ближайшего места к пересечению с госграницей РФ.
В апреле 2017 года женщина получила аванс для поездки в Адлер. Сама же она отправилась на отдых в турецкий город Бодрум. Стоимость проезда составила более 200 тыс. руб. Подозреваемая возместила потраченные на проезд деньги, присвоив более 95 тыс. руб.
На данный момент устанавливаются другие эпизоды её преступной деятельности.