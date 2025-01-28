Замглавы Кежемского района подозревается в мошенничестве

По сообщению ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в 2016 году она, являясь председателем Ревизионной комиссии района, издала распоряжение о порядке компенсации расходов на оплату проезда к месту отпуска и обратно в пределах России для работающих в комиссии.