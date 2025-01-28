Спецназ провел задержание в центре Алматы

Сотрудники криминальной полиции Алматы при содействии полицейского спецназа на пересечении улиц Байзакова и Бухар Жырау задержали преступную группу, промышлявшую квартирными кражами в мегаполисе. В ее составе четверо мужчин в возрасте от 38 до 45 лет. Все они являются приезжими из Алматинской и Жамбылской областей Казахстана.
«В минувшие выходные эти злоумышленники путем среза решетки и отжима окна проникли в квартиру одного из домов по улице Шашкина и тайно похитили чужое имущество. В ходе задержания подозреваемых были изъяты вещественные доказательства, а именно золотые изделия и денежные средства, которые приобщены к уголовному делу», — говорится в сообщении.
Подозреваемые арестованы. В настоящее время устанавливается их причастность к аналогичным преступлениям. Уголовное дело расследуется управлением полиции Бостандыкского района. В соответствии со статьей 201 УПК РК другая информация в интересах следствия распространению не подлежит.