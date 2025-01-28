Спецназ провел задержание в центре Алматы

«В минувшие выходные эти злоумышленники путем среза решетки и отжима окна проникли в квартиру одного из домов по улице Шашкина и тайно похитили чужое имущество. В ходе задержания подозреваемых были изъяты вещественные доказательства, а именно золотые изделия и денежные средства, которые приобщены к уголовному делу», — говорится в сообщении.